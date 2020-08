[아시아경제 김혜원 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 88,900 전일대비 4,000 등락률 +4.71% 거래량 1,187,882 전일가 84,900 2020.08.21 09:43 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] LG전자, 실적개선 기대에 52주 신고가LG전자, 중소기업 상생 강화 '협력사 기술자료 임치' 최다LG전자 "온택트 IFA2020, 미래비전 선보인다" close R&D캠퍼스에서 연이틀 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 나와 건물 전체가 폐쇄됐다.

21일 업계에 따르면 LG전자 서초R&D캠퍼스에 근무하는 직원 1명이 21일 아침 양성 판정을 받은 것으로 확인됐다.

LG전자는 해당 직원이 근무하는 사업장을 방역한 후 이번 주말까지 건물 전체를 폐쇄하기로 했다.

해당 직원과 같은 층에 근무하는 인원은 재택근무를 하면서 검사를 받고, 일부 밀접 접촉자의 경우는 검사 결과에 관계 없이 2주 동안 재택근무하도록 했다.

전날에는 서울 금천구에 있는 LG전자 가산R&D캠퍼스에서도 직원 1명이 코로나19 확진 판정을 받아 이번 주말까지 건물을 폐쇄했다.

