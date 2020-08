서울과기대, 김영일 건축학부 교수 제30회 과학기술우수논문상 공학부문 수상

[아시아경제 이현주 기자] 서울과학기술대학교는 건축학부 김영일 교수가 한국과학기술단체총연합회에서 제정히고 시상하는 제30회 과학기술우수논문상 공학 부문 수상자로 선정됐다고 21일 밝혔다. 과학기술우수논문상은 창의적 연구 활동을 통해 우수한 논문을 발표한 과학 기술자를 선정해 시상함으로써 연구 의욕과 사기를 높이고 과학 기술 수준 향상 등에 기여하기 위해 마련됐다. 김 교수가 발표한 논문은 '전기히터식, 공기열원 및 지열원 열펌프식 농산물 열풍건조기의 추기투자비 분석'이다. 전기히터식, 공기열원 및 지열원 열펌프식 농산물 열풍건조기의 건조 용량 50, 200, 500, 1,000㎏에 대한 초기투자비를 비교했으며, 초기투자비는 전기히터식, 공기열원 열펌프식, 지열원 열펌프식 순으로 높게 나타났다. 이 논문은 대한설비공학회에서 추천을 받아 공학부문에서 수상했다.

