[아시아경제 온라인이슈팀] 베리굿 조현이 고혹적인 여신 미모를 자랑했다.

최근 조현은 자신의 인스타그램에 사진을 두 장 게재했다.

사진 속 조현은 흰색 퍼프소매 원피스를 입고 한 손을 허리에 올린 채 카메라를 바라보며 미소 짓고 있다.

한편 조현은 씨네드라마 '학교기담-오지 않는 아이', 액션 느와르 영화 '용루각'에 출연한다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr