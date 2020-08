'친문' 비난받은 이수정 "피해자 돼보니 그 심정 알겠다"

[아시아경제 허미담 기자] 이수정 경기대 교수가 20일 친문(親文) 지지자들이 자신을 지속해서 비난하는 것을 두고 "피해자가 되어 보니 더욱 피해자의 심정을 이해하게 됐다"고 했다.

이 교수는 지난달 미래통합당 성폭력대책특별위원회에 합류한 이후 친문 세력으로부터 "왜 토착왜구당으로 갔느냐" 등의 뭇매를 맞은 바 있다.

이날 국회에서 열린 통합당 성폭력대책특위 첫 회의에 참석한 이 교수는 "정치인이 아닌데 참여를 하게 돼 굉장히 낯선 상황"이라며 "어떻게 해서든 성폭력 피해자의 피해 회복을 해주고 싶다는 취지에서 여러 일을 해왔고, 위원회가 성적 침해와 관련한 입법에 적극 역할을 해줬으면 하는 마음에서 참여하게 됐다"고 말했다.

이어 "한국 사회가 성적 침해에 대해 협소하게 보는 편인데, 정당 차원에서 특위를 만들어 줘서 감사한 마음"이라고 전했다.

이후 회의를 마치고 기자들과 만난 이 교수는 "꼭 여성의 인권이라기보다는 약자의 인권 보호가 되도록 성별을 가리지 않고 우리가 보호할 수 있는 여러 입법 방안을 논의했다"며 "특위 형태를 확대하면 입법 가능성이 높아지는 만큼 다른 당과도 이제 논의를 진행할 예정"이라고 말했다.

또 이 교수는 온라인상에서 친문 지지자들의 비난을 받은 것에 대해 "부조리한 일이 온라인상 익명성을 통해 일어나고 있는 건 알고 있었지만, 제가 막상 피해자가 되어 보니 더더욱 피해자의 심정을 이해하게 됐다"며 "피해자를 보호하기 위해서는 무슨 일을 해야 하는지를 깨닫게 만든 계기가 됐다"고 했다.

앞서 지난달 이 교수의 통합당 특위 합류 소식이 알려지자, 일부 온라인 커뮤니티와 유튜브에서는 이 교수의 남편이 대형 로펌의 변호사이고 아들이 검사라는 이력을 공개하며 비판했다.

당시 한 누리꾼은 관련 게시물에 "이 교수 아들이 검사고 남편이 변호사인데 통합당을 택한 건 당연한 거 아니냐"고 지적했다.

이 밖에도 이 교수의 능력을 깎아내리고, 프로파일러로 활동하는 표창원 전 더불어민주당 의원과 비교하는 댓글도 있었다.

