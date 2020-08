국회 기재위, 김대지 국세청장 후보자 청문보고서 채택

[아시아경제 김혜민 기자] 국회 기획재정위원회는 20일 김대지 국세청장 후보자에 대한 인사청문 경과보고서를 채택했다.

기재위는 보고서에서 "후보자가 국세청 차장 등 세원관리와 국세 주요 분야에서 핵심적인 역할을 했다는 점에서 국세청장으로서의 전문성과 역량을 갖췄다"고 의견을 냈다. 세정지원방안과 고액·상습체납자 등에 대한 엄정한 대응 필요성 등에 대한 입장을 확인했다고도 했다.

다만 부동산 투자와 자녀 교육 목적으로 6차례 위장전입해 주민등록법을 위반했고, 처제 명의 아파트로 편법 증여를 했다는 의혹을 지적하며 정부의 7대 인사기준에 부합하지 않는다는 의견이 있다고 적시했다. 보고서는 특히 부동산 차명 투자 의혹에도 개인정보를 이유로 당시 자료를 충분히 제출하지 않는 등 의혹이 해소되지 않아 국세청장 후보로 적합하지 않다는 반대의견도 있다고 담았다.

김 후보자는 전날 청문회 마무리 발언에서 "기대에 미치지 못한 부분을 너그러이 양해해 달라"며 "국민이 편안한 국세행정을 반드시 구현해 나가겠다"고 말했다

