美, 홍콩에 3개 양자협정 종료 통보…中 "사법공조 중단" 맞대응

[아시아경제 문제원 기자] 미국이 홍콩에 범죄인 인도 협정 종료를 통보하자 중국은 곧바로 홍콩 특별행정구와 미국간의 사법공조를 중단하겠다고 맞대응했다. 홍콩을 둘러싼 미국과 중국의 갈등이 갈수록 격화되는 분위기다.

19일(현지시간) 미국은 홍콩과 맺은 범죄인 인도 및 조세 등 3가지 양자 협정의 중단과 종료를 홍콩에 통보했다. 모건 오테이거스 미국 국무부 대변인은 성명을 통해 "홍콩 국민의 자유를 탄압한 국가보안법을 도입한 중국의 결정에 관해 우리의 깊은 우려를 강조하는 것"이라고 설명했다.

마이크 폼페이오 국무장관도 트위터에 "중국공산당은 홍콩민의 자유와 자치권을 탄압하기로 선택했다"며 "중국공산당의 조치 때문에 우리는 3개의 양자 협정을 종료하거나 중단한다"고 확인했다.

앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 중국의 홍콩 국가보안법 제정 후인 지난달 14일 홍콩 정상화에 관한 행정명령에 서명하며 홍콩에 대한 특별대우를 끝내겠다고 공식 천명한 바 있다. 미국은 지난 7일에는 캐리 람 홍콩 행정장관 등 홍콩과 중국 관리 11명에 대한 제재를 가한다는 입장도 밝혔다.

미국은 홍콩에서 미국으로 수출하기 위해 만든 상품에 오는 9월25일 이후부터 중국산이라고 표기하도록 의무화하는 등 특혜대우도 지속적으로 축소하고 있다.

트럼프 대통령이 이처럼 중국에 대한 압박을 계속하는 것은 11월 대선을 앞두고 수세인 상황을 반전하기 위한 목적도 있는 것으로 해석된다. '반(反)중' 정책을 통해 지지세력을 결집시키겠다는 것이다.

이에 자오리젠 중국 외교부 대변인은 20일 정례브리핑에서 "중국은 미국의 잘못된 행위와 관련해 홍콩 특구와 미국간의 사법공조 조약 이행을 중단하기로 결정했다"고 맞대응했다.

그는 "홍콩 문제는 순전히 중국 내정으로 어떤 외부 세력도 간섭할 권리가 없다"며 "중국은 미국이 홍콩과 중국 내정에 대한 개입을 중단하고 잘못된 길을 계속 가지 말 것을 촉구한다"고 말했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr