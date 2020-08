3종 쿠폰 지급…중복 사용 시 최대 45% 할인 혜택

[아시아경제 김철현 기자] 위메프가 사흘 간 모든 고객에게 최대 45% 할인 쿠폰을 지급한다. 위메프는 21일부터 23일까지 위메프데이를 열고 할인 쿠폰 프로모션과 90개 초특가 타임딜, 육아용품 콘셉트관 등을 선보인다고 20일 밝혔다.

이 기간 동안 상품 쿠폰 10%, 장바구니 쿠폰 10%, 브랜드 쿠폰 25% 등 할인 쿠폰 3종을 지급한다. 이들 쿠폰을 모두 중복 적용할 경우 최대 45%까지 할인 받을 수 있다. 특가클럽 회원 전용 선착순 1000원 쿠폰과 간편 결제 수단인 차이페이 결제 시 사용할 수 있는 15% 할인 쿠폰도 제공한다.

초특가 타임딜 행사도 진행한다. 3일간 매일 10번씩 총 90개 초특가 상품을 준비했다. 21일에는 '갓성비육아템' 콘셉트관을 열고 기저귀, 물티슈, 유아동 패션 등을 특가에 판매한다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr