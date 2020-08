윤석열 검찰총장이 20일 서울 서초구 대검찰청으로 출근하고 있다. 법무부가 추진 중인 검찰 직제개편안 작업과 검사 인사 관련 공모 직위 및 파견 검사 공모가 마무리 됨에 따라 검찰 중간간부 인사가 곧 단행될 전망이다./김현민 기자 kimhyun81@

