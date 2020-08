[아시아경제 김봉주 인턴기자] 그룹 슈가 출신 방송인 아유미가 근황을 전했다.

아유미는 19일 자신의 인스타그램에 "드디어 장마 끝! 잠깐 집 앞 공원에 산책 나왔는데 에어컨 고장이 난 우리 집보다 밖이 더 시원해"라는 글과 함께 사진을 올렸다.

사진 속 아유미는 레깅스에 군살 하나 없는 극세사 몸매를 자랑하고 있다.

누리꾼들은 "아유미 예쁘다", "아유미 보호본능 자극"등의 반응을 보였다.

한편, 아유미는 2002년 걸그룹 슈가로 데뷔해 '실제상황 토요일' '비행소녀' 등의 예능 프로그램에서 활동했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr