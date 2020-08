[아시아경제 손선희 기자] 로버트 오브라이언 미국 백악관 국가안보보좌관과 기타무라 시게루 일본 국가안전보장국장이 19일(이하 한국시간) 전화 회담을 가진 것으로 전해졌다.

현지 언론 등에 따르면 오브라이언 보좌관과 기타무라 국장은 이날 오전 약 40분 동안 전화 회담을 진행했다. 기타무라 국장은 지난달 말 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 양성 판정을 받은 오브라이언 보좌관이 직무에 복귀한 것을 축하한 것으로 알려졌다.

미일 안보수장은 이번 통화에서 홍콩 문제 등과 관련해 중국에 대한 강경한 입장을 확인하고 관련 대응을 협의한 것으로 관측된다.

손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr