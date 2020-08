경기소방, 화재 현장활동 만족도 '우수'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 소방의 화재 출동 및 현장활동에 대해 도민들은 대체로 만족하는 것으로 나타났다.

경기도소방재난본부는 도내 35개 소방서 화재출동 439건을 대상으로 만족도를 평가한 결과(해피콜) 18.67점(20점 만점)을 받아 '우수' 이상 등급을 받았다고 19일 밝혔다.

경기소방본부는 민원인들의 칭찬과 불만, 건의사항 등을 현장에 반영하기 위해 매달 민원업무 분야를 대상으로 해피콜을 실시하고 있다. 현장 활동분야에 대한 해피콜 설문을 진행한 것은 이번이 처음이다.

경기소방본부는 민원인에게 전화 설문을 통해 현장활동 과정 및 결과 등에 대한 ▲친절성 ▲책임성 ▲전문성 ▲신속성 등 4개 분야에 대해 각 5점 만점으로 점수화해 결과를 산출했다.

35개 소방서 모두 18점 이상인 '우수' 이상의 등급을 받았다. 18점 미만의 '보통' 등급은 없었다.

이번 화재 현장분야 해피콜에서는 65건의 칭찬 사례도 접수됐다.

신속한 출동과 화재현장 진압활동 등 신속성에 대한 칭찬이 34건으로 가장 많았다. 이어 책임감을 가지고 마지막까지 세심하게 정리하는 모습을 보고 감동 받았다는 등의 칭찬도 16건으로 집계됐다.

불만이나 건의사항도 14건 접수됐다. 특히 화재조사보고서 발급 지연에 따른 불만이 3건으로 가장 많았다.

정요안 경기소방본부 청문감사담당관은 "화재현장 활동에 대해 민원인들의 전체적인 만족도는 우수한 것으로 나타났다"며 "하지만 일부 미비한 점이 나타난 만큼 해피콜을 통해 도출된 의견에 대해 개선방안을 마련하겠다"고 약속했다.

경기소방본부는 오는 9~10월 구조 및 구급분야를 대상으로도 해피콜을 실시한다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr