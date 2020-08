부산이 ‘원전해체 클러스터’로 뜬다

부산시, 울산과 함께 ‘원자력 에너지산업융복합단지’로 지정

원전해체연구소 설립지역 중심으로 총면적 20.04㎢ 지정

2030년까지 고용유발 2만3399명, 생산유발 3조797억원

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시가 부산형 뉴딜 사업으로 울산시와 공동으로 추진한 ‘원전해체(원자력) 에너지산업융복합단지’ 조성 사업이 19일 산업통상자원부로부터 최종 지정받았다.

‘에너지산업융복합단지’는 지역별 특화된 에너지산업과 에너지 연관산업의 기업·기관·연구소 등이 집적돼 비용감소와 기술혁신 등의 융복합 효과를 가져오는 클러스터를 말한다.

이번 지정을 통해 부산시는 지역 내 기존 산업단지, 연구소, 산업체 등을 중심으로 원전해체 분야 산업을 중점 육성할 수 있을 것으로 기대한다.

원전해체(원자력) 에너지산업융복합단지는 총면적 20.04㎢로, 코어지구와 연계지구로 나눠 조성된다.

▲‘코어지구’는 기장군의 동남권방사선의과학산단, 반룡부산신소재일반산단, 울주군 에너지융합산업단지 등을 집중적으로 육성하는 공간으로 이뤄진다.

▲‘연계지구’는 기계적 원전해체, 에너지 소재·부품·장비 관련 산업 집적지인 녹산국가산단를 핵심으로 하는 미래 에너지산업 지역으로 육성된다.

부산시는 이번 단지 지정을 통해 세계 최고의 원전해체산업을 선도할 수 있는 발판을 마련해 국내 원전 해체시장에 대비할 계획이다.

2030년까지 10조원의 규모로 예상되는 국내 원전 해체시장을 주도해 나갈 뿐만 아니라 123조원으로 추산되는 글로벌시장에도 뛰어들 수 있는 경쟁력을 가질 수 있게 됐다.

부산시는 2030년까지 1만명의 신규 고용과 500개의 기업 유치를 목표로 한다. 또한 그 파급효과로 2만3399명의 고용과 3조797억 원의 생산 유발도 기대하고 있다.

부산시는 미국 아르곤 연구소와 부산대가 공동으로 진행 중인 ▲원전해체 전문인력 양성사업, 한국생산기술연구원 동남권 분원에서 진행 중인 ▲원전해체기업 기술개발 지원사업, 한국기계연구원 부산센터의 ▲레이저 기술개발사업 등을 주목하고, 향후 이들 사업을 기반으로 지역대학과 기업의 참여 폭을 넓힐 계획이다.

해체기술 실증, 고도화와 해체산업 지원 등 원전해체 기술 자립을 주도하는 2500억원 규모의 ‘원전해체연구소 설립’도 2024년 준공을 목표로 순항하고 있다.

변성완 부산시장 권한대행은 “지역 기업들이 원전해체산업을 이끌어 갈 수 있도록 산업 생태계를 조성해 부산을 세계 5대 원전해체 클러스터로 구축하겠다”고 말했다.

