청암대학교, 코로나19 특별장학금 지급 협약식 가져

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 청암대학교(총장 서형원)는 코로나19로 어려움을 겪고 있는 학생들을 위해 특별장학금을 지급하는 ‘코로나19 특별장학금 지급 협약식’을 전날 가졌다고 밝혔다.

이번 특별장학금은 교직원들의 노력과 예산 절감 등 실질적인 자구노력으로 확보한 예산이며, 감면을 통한 장학금 지급 방식이 아닌 현금 지급 방식으로 1학기 등록금 실 납부금액 10만원 이상 납부한 재학생들에게 오는 9월 내에 10만원 씩 정액 지급될 예정이다.

서형원 총장은 ’학생들의 등록금 부담 완화를 위해 총학생회(회장 김진주) 및 재학생 의견 수렴’ 등 학생과의 소통·협의 결과에 따라 코로나19 특별 장학금을 지급하기로 결정하였으며, 이번 장학금으로 학생들이 학업을 계속 이어가는데 작으나마 도움이 되었으면 한다’고 말했다.

또한, 청암대학교는 코로나19와 같은 상황에 대응 해왔던 이러닝기반 열린학습체제, 코로나 19 대응 방역 및 교육환경개선을 통하여 학생들 학습의 질적 향상에 기여할 것이라고 밝혔다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr