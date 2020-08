박병석 “국회 세미나 연기·도서관 휴관···원격회의 시스템 구축할 것”

[아시아경제 전진영 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 급증하면서 박병석 국회의장은 앞으로 2주간 국회 세미나와 간담회를 연기할 것을 권고하고, 국회 도서관은 휴관하기로 결정했다. 원격회의 등 비대면 시스템 구축도 서두르겠다고 밝혔다.

한민수 국회 공보수석은 18일 오후 국회 소통관 기자회견장에서 브리핑을 갖고 “박 의장은 사회적 거리두기 단계를 격상한 정부 방침에 맞춰 국회도 선제적 예방조치를 시행하라고 지시했다”며 이같이 말했다.

이번 지시에 따르면 국회 도서관은 다시 휴관에 들어가고 소속 기관의 회의나 행사도 잠정 연기된다. 19일부터는 상임위원회 회의장에 대한 방역조치를 강화해 정부 측 참석자는 명단을 사전 제출한 인원만 출입이 허용된다. 상임위 취재는 소수 취재진으로 기자단을 꾸려 운영하기로 했다.

박 의장은 또한 앞으로 2주간 국회 의원회관에서 열리는 세미나와 간담회를 일정 기간 이후로 연기해줄 것도 권고했다. 세미나, 회의 참석자를 50명 이내로 제한하고, 50명 이내 공간의 경우엔 좌석 수 대비 50%의 인원만 참석하도록 했다.

한 수석은 이어 “박 의장은 코로나19의 위기 속에서도 의정활동이 원활히 이뤄지게 다각적인 방법을 모색하라고 지시했다”면서 “이에 따라 상임위와 각 정당의 의원총회 등 회의를 비대면 방식으로 진행할 수 있는 화상회의 시스템을 마련하는데도 속도를 내라고 했다”고 전했다.

박 의장은 이번 지시사항을 국회의원 300명에게 친전으로 보낼 계획이다. 원격 회의·표결 시스템 도입은 국회법 개정사항으로 구체적인 계획은 오는 20일 원내대표 회동에서 논의될 예정이다.

