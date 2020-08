나주공공도서관 ‘독서 토론 원격 직무연수’ 운영

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 나주공공도서관은 18일부터 내달 25일까지 전남 도내 초·중·고 교원 및 일반직 공무원 각 150명을 대상으로 ‘독서 토론 원격 직무연수’를 운영한다고 이날 밝혔다.

이번 연수는 전남도교육청 교·직원의 독서 및 글쓰기를 통한 업무능력 강화를 위해 마련했다.

교원 연수 프로그램은 조승연의 비법 특강을 통해 ▲독서 잘하는 방법 ▲책 이해하는 방법 ▲글쓰기 잘하는 방법에 대해 구체적으로 제시했다.

또 일반직 연수 과정인 ‘백승권 작가의 딱풀 글쓰기’는 업무적 글쓰기에서 이메일과 SNS을 아우르는 사적 글쓰기 방법을 제공하도록 했다.

연수 신청은 이날부터 내달 4일까지 아이스크림 원격연수원(교원), 티스쿨 원격연수원(일반직)에 접속해 신청이 가능하다.

전만석 나주공공도서관장은 “코로나19로 비대면 서비스가 확대되는 상황에 맞춰 ‘2020년 독서 토론 직무연수’ 역시 사이버연수로 진행하게 됐다”며 “이번 연수가 코로나로 지친 전남도교육청의 교·직원들에게 직무 역량 향상에 많은 도움이 되길 바란다”고 말했다.

