코스피, 코로나19 확산세에 1.45% 하락...2370선

[아시아경제 박지환 기자] 코스피가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 여파로 시간이 갈수록 낙폭을 키우고 있다.

이날 오후 2시38분 기준 코스피 지수는 전장보다 34.90포인트(1.45%) 하락한 2372.59를 기록했다. 이날 지수는 전날보다 1.65포인트(0.07%) 떨어진 2405.84에 출발해 낙폭을 키우고 있다.

국내에서 코로나19 재확산 우려가 나타나며 지수에 부담으로 작용했다. 이날 중앙방역대책본부는 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자가 246명 늘어났다고 밝혔다. 최근 닷새 동안 확진자는 총 991명으로 급증했다.

코스피 시장에서 개인과 외국인은 각각 2768억원, 238억원 순매도했다. 기관은 3132억원 순매수했다.

시가총액 상위기업 중에서는 일부 대형주를 제외하고 하락폭이 커지고 있다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 58,600 전일대비 600 등락률 +1.03% 거래량 20,155,814 전일가 58,000 2020.08.18 14:50 장중(20분지연) close (0.86%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 805,000 전일대비 5,000 등락률 +0.63% 거래량 221,280 전일가 800,000 2020.08.18 14:50 장중(20분지연) close (0.88%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 309,000 전일대비 4,000 등락률 +1.31% 거래량 1,253,950 전일가 305,000 2020.08.18 14:50 장중(20분지연) close (1.31%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 304,000 전일대비 500 등락률 -0.16% 거래량 915,318 전일가 304,500 2020.08.18 14:50 장중(20분지연) close (0.16%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 375,000 전일대비 12,500 등락률 +3.45% 거래량 2,522,334 전일가 362,500 2020.08.18 14:50 장중(20분지연) close (4.00%) 등 일부 대형주만 상승하며 지수를 방어하고 있다.

반면 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 436,500 전일대비 7,500 등락률 -1.69% 거래량 629,529 전일가 444,000 2020.08.18 14:50 장중(20분지연) close (-1.46%), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,502,000 전일대비 63,000 등락률 -4.03% 거래량 39,240 전일가 1,565,000 2020.08.18 14:50 장중(20분지연) close (-4.03%), 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 117,500 전일대비 6,500 등락률 -5.24% 거래량 980,217 전일가 124,000 2020.08.18 14:50 장중(20분지연) close (-4.84%), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 215,000 전일대비 9,000 등락률 -4.02% 거래량 418,918 전일가 224,000 2020.08.18 14:50 장중(20분지연) close (-3.57%), SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 229,000 전일대비 8,000 등락률 -3.38% 거래량 579,695 전일가 237,000 2020.08.18 14:50 장중(20분지연) close (-2.53%), 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 836,000 전일대비 36,000 등락률 -4.13% 거래량 133,319 전일가 872,000 2020.08.18 14:50 장중(20분지연) close (-3.33%)의 낙폭이 크다. 시총 규모가 작을 수록 하락폭이 더욱 커지는 모습이다.

코스닥지수 역시 하락세다. 지수는 같은 시간 전날보다 24.90포인트(2.98%) 하락한 810.13에 거래되고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.48포인트(0.06%) 내린 834.55로 출발해 꾸준히 하락세를 나타냈다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr