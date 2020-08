이해찬 자서전에 통합당 맹공 "코로나 재확산 우려 속에 책장사하나"

[아시아경제 이지은 기자] 임기를 일주일여 남긴 이해찬 더불어민주당 대표가 자서전을 펴낸 것과 관련, 미래통합당 의원들이 '신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세 속 책장사를 하고 있다'고 비판했다.

김기현 통합당 의원은 18일 페이스북에서 "코로나19의 재확산으로 나라 전체가 깊은 우려에 빠져 있는데, 집권여당의 대표라는 분이 책장사나 하고 계시다니, 참 대단하시다"며 이같이 말했다.

그는 "무슨 개선장군이라도 되시나보다"며 "부동산정책 실패, 전셋값 폭등, 일자리 대란의 책임을 질 생각은 안하시고, 당 대표 물러나신 이후에도 계속 섭정하실 생각이신가"라고 반문했다.

하태경 통합당 의원도 이 대표의 자서전 광고를 신문에서 봤다며 "오른손 들고 있는 모습이 무슨 당대표 우상화 선전 같았다"고 소감을 밝혔다.

그는 "제가 중국 유학할 때 본 모택동 동상과 너무 비슷하다. 당비서 우상화는 봤어도 당대표 우상화는 처음 본다"며 "대통령 출마 선언 느낌도 난다. 대통령 지지율 떨어지니 레임덕이 심화되는 것 같다"고 지적했다.

하 의원은 "아직은 현직 당대표인데 여당 대표한테도 문 대통령이 우습게 보이는 모양"이라며 "이낙연 (당대표 후보) 지지율도 떨어지고 차기 대통령 선거 지지율에서 민주당이 뒤지니 본인이 전면에 나서기로 한 걸까"라고 꼬집었다.

이어 "민주당 내부 문제에 내가 신경쓸 이유는 없지만 현 시점 공당의 대표로서는 손 들고 있는 신문 통 광고가 코로나로 신음하는 국민들에게는 전혀 예의가 아닌 것 같아 한마디 안할 수가 없다"고 덧붙였다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr