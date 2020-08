유엔, 대북지원 잇따라 제재 면제…치과용 장비 반입 승인

지원금액은 미공개

유엔 안전보장이사회(안보리)가 국내 한 비정부기구(NGO)의 치과용 장비 대북지원 사업에 대한 제재 면제를 승인했다. 어린이, 임산부, 고령자의 구강 건강을 증진하는데 필요한 물품들이 북한으로 반입될 예정이다.

18일 유엔 안보리 대북제재위원회(1718 위원회) 홈페이지에 공개된 서한을 보면 위원회는 지난 13일 자로 대북 인도적 지원단체 '어린이의약품지원본부'가 신청한 대북 구강 보건 지원 사업을 승인했다.

지원 대상은 환자 치아를 스캔하는 장비와 치아 보철물 제작용 장비 등이다. 다만 지원에 드는 정확한 액수는 별도로 공개되지 않았다.

대북제재위는 사업 목적에 대해 "어린이와 임신부, 노인 등 취약 계층의 구강 건강과 영양을 개선하기 위한 장비를 제공하는 것"이라고 설명했다.

제재 면제 기한은 승인일로부터 6개월 뒤인 2021년 2월 13일까지로, 어린이의약품지원본부는 이때까지 통일부 반출승인을 받은 뒤 북한에 지원 물자를 반입해야 한다.

통일부 관계자는 이번 제재 면제에 대해 "정부와 대북제재위 측이 협의해 사업 내용을 보완해왔다"면서 "정부는 앞으로도 민간단체의 대북지원 추진에 필요한 지원을 지속해 나가겠다"고 밝혔다. 다만 이 관계자는 "아직 통일부에 반출승인 신청이 들어온 것은 없다"고 덧붙였다.

1997년 설립된 어린이의약품지원본부는 북한과 전 세계 어린이를 위해 활동하는 보건의료 전문 NGO다. 만경대어린이종합병원 건립, 제약설비 및 의약품 지원, 병원 현대화 사업 등 다양한 대북지원 활동을 펼쳐왔다.

한편 유엔 대북제재위는 최근 국내 민간단체와 지방자치단체가 신청하고 있는 제재 면제 건에 대해 잇따라 승인을 내주고 있다.

앞서 대북제재위는 이달 초 온실 건설 지원을 통한 취약계층의 영양 개선을 위한 경기도의 지원사업에 대해 제재 면제를 승인했다.

또 지난달에는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역물자와 아프리카돼지열병(ASF) 진단장비 반입을 위한 '남북경제협력연구소'의 제재 면제 신청을 두 차례 승인했다.

이밖에 위원회는 지난 5월 북한 내 장애인 농업재활시설 사업을 위한 '국제푸른나무'의 온실 관련 물품 지원도 허가한 바 있다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr