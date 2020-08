美 국방부 "北 핵무기 최대 60개 추정…화학무기도 최대 5000t 추산"

미 국방부 산하 육군부 '북한 전술 보고서'

[아시아경제 임철영 기자] 북한이 최대 60대의 핵무기를 보유하고 있고 화학무기 보유 규모도 최대 5000t에 달한다는 분석이 나왔다.

18일 미국 국방부 육군부가 작성한 '북한 전술 보고서'에 따르면 북한은 리비아 사례를 교훈 삼아 핵무기를 포기하지 않을 전망이라면서 북한 내 핵무기는 20~60개로 추정되고 매년 6개를 생산할 수 있는 능력을 확보하고 있다고 추정했다.

이 보고서는 북한이 사린가스, VX 등 치명적인 화학무기도 다량 보유하고 있다고 봤다. 미 육군부 보고서는 "20여종의 화학무기 2500~5000t을 보유한 것으로 추산한다"면서 "이는 세계에서 3번째로 많은 규모"라고 설명했다.

북한의 생화학무기 개발 가능성에 대해서도 언급했다. 보고서는 북한이 1960년대부터 생화학무기 개발에 나섰고 탄저균을 포함해 콜레라, 황열병, 천연두 등을 무기화했을 가능성이 있다고 추정했다. 보고서는 "북한이 탄저균과 천연두를 무기화했을 수 있고 이를 한국, 미국, 일본에 미사일로 쏠 수 있다"고 서술했다.

아울러 북한 해커의 규모가 6000여명에 이르며 이들은 중국을 포함해 벨라루스, 인도, 말레이시아, 러시아 등지에서 활동하고 있다고 봤다. 북한 정찰총국 산하 사이버전 지도국인 '121국' 소속 인원만 따진 규모다.

보고서는 1700여명으로 구성된 '블루노로프 그룹'은 금융 사이버범죄를, 1600여명 규모의 '앤대리얼 그룹'은 적국 컴퓨터 시스템에서 정보를 수집하는 역할을 하고 있다고 설명했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr