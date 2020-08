MG손보, 다양한 치아질환 보장 '이조은 치아보험' 출시

[아시아경제 오현길 기자] MG손해보험은 치과치료에 대한 경제적 부담을 줄여주는 '이조은 치아보험'을 18일 출시했다고 밝혔다.

이 보험은 아말감, 인레이, 크라운 등 각종 보존치료비와 틀니, 브릿지, 임플란트 등 보철치료비를 보장한다. 크라운, 브릿지, 임플란트, 임플란트 재식립치료비의 경우 고객 니즈에 따라 보장횟수 무제한 또는 연간 3회한 중에 선택 가입할 수 있다.

또 스케일링, 주요치주질환치료비, 치면열구전색술 치료비와 점검관리를 위한 치아영상진단비, 치수치료비도 보장한다. 치아발치치료비, 치조골이식술치료비, 영구치상실에 대한 위로금 담보 가입할 수 있다.

상해나 질병사망, 일반상해수술, 의료사고법률비용 보장도 운영한다. 보험기간은 5년, 10년, 15년, 20년이며 2세부터 최대 70세까지 가입할 수 있다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr