에이스침대, 배우 박보검의 댄스 실력 공개

'좋은 잠' 캠페인 전시리즈 유튜브 누적 조회수 5800만 돌파

[아시아경제 김종화 기자]에이스침대가 모델 박보검과 함께 집 안에서의 일상을 활력 넘치고 기분 좋게 표현한 신규 광고를 선보였다.

에이스침대가 배우 박보검과 함께한 다섯 번째 광고 캠페인을 15일 공개했다. '좋은 잠이 쌓인다, 좋은 나를 만든다' 캠페인의 다섯 번째 시리즈 '춤' 편에서는 모델 박보검이 흥겨운 댄스를 선보이는 장면들을 담아 눈길을 끈다. 그 동안 에이스침대는 '좋은 잠'을 자고 일어난 후 변화한 '좋은 나'에 대한 모습을 보여주며 좋은 잠의 누적효과에 대한 메시지를 강화해왔다.

이번 TV광고에서는 '좋은 잠'을 자고 일어난 후의 효과를 춤이라는 소재를 활용해 보다 직관적으로 표현했다. 광고는 침대가 놓인 방 안에서 모델 박보검이 즐겁게 춤을 추는 장면으로 임팩트 있게 시작한다. 이어 "에이스로 바꾸길 잘했대요. 누가? 내 몸이요"라고 말하는 내레이션을 통해 에이스침대를 바꾼 후 활기차고 건강한 몸으로 변했다는 메시지를 전한다. 마지막에는 "잘 잤다"고 말하는 박보검의 모습을 통해 숙면 후 기분 좋은 몸의 변화를 잘 보여주고 있다.

이번 광고에서는 모델 박보검이 아이돌 못지 않은 댄스 실력과 끼를 대중에게 선보이며 지난 캠페인들과는 또 다른 볼 거리를 제공한다. 이번 광고에서는 우리나라에서도 높은 인기를 얻은 팝송인 퍼렐 윌리엄스(Pharrell Williams)의 'Happy'가 배경음악으로 등장하며 특유의 경쾌한 멜로디를 통해 눈 뿐만 아니라 귀까지 즐겁게 만든다.

에이스침대가 전개하고 있는 '좋은 잠이 쌓인다, 좋은 나를 만든다' 캠페인은 침대 제품과 기능에만 한정된 전형적인 침대 광고에서 탈피, 침대를 통해 변화된 활기찬 일상을 보여주는 차별화된 광고로 소비자들은 물론, 권위 있는 광고제에서도 인정받았다.

1차 캠페인 '자전거' 편은 '2018 서울영상광고제 TV부문 파이널리스트' 단품 부문에, 2차 '토마토' 편과 3차 '바다' 편은 '2019 서울영상광고제 TV부문 파이널리스트' 캠페인 부문에 선정되기도 했다. 또 배우 박보검과 함께 한 지난 4편의 광고 캠페인은 누적 조회수 5800만 뷰 이상을 기록하는 등 대중적인 사랑을 받고 있다.

이번 광고는 모델 박보검과 에이스침대와의 다섯 번째 만남이자 군 입대 전 마지막 작품인 만큼 즐거운 분위기 속에서 촬영이 진행됐다는 후문이다. 에이스침대 관계자에 따르면 "사전에 열심히 연습했다는 것이 느껴질 정도로 음악에 맞춰 열정적으로 춤을 추는 모델 덕분에 현장 분위기가 화기애애했다"면서 "입대 전 바쁜 일정에도 불구하고 그 어느 때보다 열심히 촬영에 임해 스태프 모두가 감동받았다"고 밝혔다.

한편 에이스침대에서는 이번 TV CF 공개에 맞춰 SNS 이벤트도 진행중이다. 인스타그램을 통하여 CF영상을 리그램한 고객을 대상으로 추첨을 통해 사은품을 증정하고 있다. 광고와 관련 이벤트에 대한 자세한 내용과 에이스침대의 제품 정보는 에이스침대 홈페이지에서 확인할 수 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr