아산나눔재단, '아산 기업가정신 리뷰' 사례 발행

마이리얼트립, 카닥 등 스타트업 케이스 스터디 총 5건 모아 발행

[아시아경제 김철현 기자] 아산나눔재단(이사장 한정화)은 스타트업과 벤처기업의 케이스 스터디 '아산 기업가정신 리뷰' 사례 5건을 발행했다고 18일 밝혔다.

아산 기업가정신 리뷰는 아산나눔재단이 발행하는 교육용 사례집으로 우리나라 스타트업과 벤처기업의 실제 고민을 담았다. 사례집에 담긴 기업의 성장과정을 분석하고 이를 바탕으로 토론을 진행해 창업가의 의사결정 과정을 경험해볼 수 있도록 했다. 이번에 발행된 5건을 포함해 현재까지 아산나눔재단이 발행한 사례는 총 46건이다.

이번에 발행된 사례는 ▲헬스케어스타트업의 시리즈B 투자 유치 전략 ▲성장 산업 선점을 위한 기술 기업 엔씽의 전략적 판단과 마케팅 ▲시장 파괴는 고객으로부터, 카닥은 어떻게 자동차 애프터 마켓의 강자가 되었는가 ▲존재하지 않는 시장의 가치를 이야기하는 방법?에누마 ▲온라인 가이드 투어 중개에서 종합 여행 플랫폼으로?마이리얼트립 등 총 5건이다.

사례에는 스타트업의 사업 확장 시기 의사결정 과정과 성장 단계별 스토리텔링 전략, 빠른 성장 요인 등을 자세히 분석해 담았다. 여기에 대상 스타트업 대표를 비롯해 마케팅팀, 전략팀 등 실무자 심층 인터뷰를 더해 신뢰도를 높였으며 업계 관계자 인터뷰를 진행해 산업 전반을 분석하는 데도 공을 들였다.

김아랑 아산나눔재단 기업가정신 교육팀장은 "총 5건의 사례를 발행하기 위해 전문 집필진과 사례의 대상이 된 스타트업 관계자, 집필 심사를 도운 교수진 등 많은 사람이 노력했다"며 "아산나눔재단이 발행한 아산 기업가정신 리뷰를 통해 스타트업과 벤처기업에 대한 실용적 정보가 많은 이들에게 전달되기를 바라며, 앞으로도 다양한 사례 개발을 통해 기업가정신 확산에 이바지할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다. 아산 기업가정신 리뷰 사례 및 티칭노트는 아산 기업가정신 리뷰 공식 홈페이지에서 무료로 볼 수 있다.

