[아시아경제 온라인이슈팀] 모델 앨리 아이어스가 완벽한 비키니 몸매를 자랑했다.

최근 앨리 아이어스는 자신의 인스타그램에 한 장의 사진을 공개했다.

사진 속 그는 호피무늬 비키니를 입고 군살 하나 없는 완벽한 옆라인을 과시하며 해변에 앉아 포즈를 취하고 있다. 특히 태양에 그을린 그녀의 구리빛 피부가 건강미를 돋보이게 한다.

한편 앨리 아이어스는 1993년생 미국 모델로 신장은 180cm 이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr