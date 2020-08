민주당, 체육관 전당대회 코로나 확산에 수정 불가피

[아시아경제 임춘한 기자] 더불어민주당이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산에 따라 8·29 전당대회를 서울 올림픽체육관에서 개최하려던 당초 계획을 수정할 것으로 보인다.

강훈식 민주당 수석대변인은 17일 국회에서 기자들과 만나 "원래 계획대로면 올림픽체조경기장에서 당 관계자와 언론인 등 1000여명이 모이는데, 사회적 거리두기 2단계가 이뤄지는 만큼 불가피하게 수정해야 하지 않나 싶다"라고 밝혔다.

강 수석대변인은 '전당대회를 온라인으로 개최하게 되는 것이냐'는 질문에 "지금도 그런 비대면 전대를 하고 있고, 아마 그런 쪽으로 힘이 쏠리지 않을까"라며 "구체적인 방법은 논의해봐야 한다"고 설명했다.

강 수석대변인은 청와대가 문재인 대통령과 민주당·미래통합당 대표 간 회동을 제안했으나 통합당이 거절했다고 밝힌 데 대해 "별도의 입장은 없다"면서도 "조속한 시일 내에 현재 같은 어려운 상황을 이겨내는 돌파구를 마련하고 힘을 합치는 데 야당과 뜻을 함께하길 기대한다"고 말했다.

