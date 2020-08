코로나19 재확산에…SKT·KT 등 줄줄이 재택근무 재돌입

[아시아경제 조슬기나 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 지역감염이 재확산하면서 SK텔레콤, KT 등 주요 ICT기업들이 다시 재택근무에 돌입한다.

SK텔레콤은 사회적 거리두기 2단계 전환 등에 따라 오는 23일까지 전직원 재택 근무를 시행한다고 17일 밝혔다. SK텔레콤은 "선제적 재택 근무를 통해 대면 활동을 최소화하고, 코로나19 상황 극복에 동참할 것"이라며 재택근무 기간 중 '미더스', '팀즈' 등 디지털 워크 Tool을 활용하여 모든 회의와 업무 등을 비대면으로 진행할 예정"이라고 설명했다.

또한 임직원들에게 "모임·약속 등 대면 활동을 수반하는 일정을 전면 재조정하기를 당부한다. 재택근무 기간에 외출을 최소화하고 밀폐·밀집 장소 방문을 절대 삼가 달라"면서 "불가피한 출근 및 업무 이동 시에 다중 이용 대중교통 탑승을 지양하라"고 당부했다. SK텔레콤이 코로나19 여파로 재택근무를 결정한 것은 이번이 세 번째다. 올해 2월 25일∼4월 5일, 5월 14∼24일 재택근무를 시행한 바 있다.

KT 또한 18일부터 23일까지 6일간 수도권, 부산 지역 직원을 대상으로 재택근무 방침을 결정했다. 서울, 경기, 인천, 부산 지역 직원의 경우 필수 인력을 제외하고 모두 재택근무에 돌입하게 된다. 그외 지역에서도 임산부, 건강취약자, 육아직원 대상으로 재택근무를 시행하고, 20인 이상의 교육·회의 등 단체 활동과 불필요한 출장을 금지하기로 했다.

KT는 "임직원 건강을 최우선하고 감염병 예방에 총력을 기울일 것이며, 대고객 서비스에 차질없도록 만전을 기할 것"이라고 밝혔다.

분당·판교에 있는 IT·게임 기업 일부도 재택근무를 결정했다. 이달 초 정상근무 체제로 전화했떤 카카오는 이달 14일부터 다시 무기한 원격근무에 돌입했다. 네이버는 지난주부터 일주일에 이틀만 회사로 출근하고 나머지 사흘은 원격근무하는 순환근무제를 시작했다. 넥슨도 일주일에 사흘만 회사로 출근하고 이틀은 재택근무를 하는 '3+2' 근무 체제를 이날부터 다시 시작하기로 했다.

한편 국내 코로나19 신규 확진자는 지난 14일부터 이날까지 나흘 연속으로 세 자릿수를 기록하고 있다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr