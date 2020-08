백악관 언론브리핑에서 제재 가능성 시사

[아시아경제 나주석 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 중국 최대 전자상거래 업체 알리바바에 대한 규제도 검토하고 있다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 15일(현지시간) 언론 브리핑에서 "알리바바가 미국 내에서 금지돼야 하는지 들여다보고 있다"고 말했다.

앞서 미국은 중국과의 갈등 속에서 중국의 통신장비업체 화웨이는 물론 중국의 동영상 공유 앱 틱톡에 대해서도 제재를 발표했다. 더 나아가 알리바바까지 제재 대상에 확대할 수 있음을 시사한 것이다.

트럼프 대통령은 이외에도 중국이 자신에게 잘 보이려고 미국산 육류와 곡물을 구입하고 있다고 언급했다. 그는 중국이 옥수수 구매 역사상 최대 규모의 옥수수를 샀다고 전했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr