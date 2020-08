'아형' 강호동 "이진혁? 에너지 넘쳐…이승기 신인 시절 느낌"

[아시아경제 김정호 기자] MC강호동이 이진혁의 예능 열정을 치켜세웠다.

15일 오후 방송된 JTBC '아는형님'(이하 '아형')에서는 정용화, 이준, 정세운, 이진혁이 출연했다.

이날 이진혁은 "여기 있는 사람에게 들은 인상적인 말이 있다"고 퀴즈를 냈고 주인공은 강호동인 것으로 밝혀졌다.

이에 형님들은 정답 맞히기 보다는 '호동 몰이'에 나서 웃음을 자아냈다. 이에 이진혁은 "오프닝 때부터 호동이가 칭찬을 많이 해줬다"며 "내가 쉬는 시간에 호동이에게 '형님이 하시는 프로 다 나가겠다'고 하자 '살살해라'라고 말했다. 내가 불편했나 싶더라"고 말해 주변에 웃음을 안겼다.

이를 들은 강호동은 "전혀 주눅들지 않는 모습이 너무 멋있었다"며 "(이)승기 신인 시절을 보는 것 같았다. 에너지가 넘쳐 날아다니더라"고 칭찬을 아끼지 않았다.

더불어 이진혁은 "다른 분께 옛날 호동이 많이 닮았다는 얘기도 들어봤다"고 밝혔다. 이를 들은 이수근은 "에너지 분배를 잘 해야한다"며 "그 상태로 계속 가면 청담동 김영철 되는 거다"라고 말해 주변에 폭소를 안겼다.

한편, 아는 형님은 매주 토요일 오후 9시 방송된다.

