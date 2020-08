속보[아시아경제 김수완 기자]15일 NHK 집계에 따르면 이날 지자체별로 발표된 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 신규 확진자(오후 7시 기준)는 도쿄 385명, 오사카 151명을 포함 총 1186명이다.

이로써 일본의 하루 신규 확진자 수는 사흘째 1000명대를 기록 중이다. 누적 확진자는 5만5859명이다.

지난 4~9일까지 엿새 연속 1000명대를 기록한 일본의 하루 확진자는 10~12일까지 1000명 미만으로 떨어진 뒤 13일부터 다시 1000명대로 올라섰다.

누적 사망자는 이날 4명이 증가해 1103명이 됐다.

한편 도쿄도는 현재 코로나19 확산 상황이 매우 심각해 최고 수준의 경계가 필요하다면서 주민들에게 여행, 외출, 야간회식 등을 자제해 달라고 요청 중이다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr