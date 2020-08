'놀면뭐하니' 싹쓰리, 3개월 활동 마무리…비룡, 특별한 이별식 준비

[아시아경제 박희은 인턴기자] '놀면 뭐하니?' 싹쓰리 비룡이 소속사와 함께 '싹쓰리 이별식'을 준비한다.

오는 15일 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 싹쓰리 유두래곤(유재석), 린다G(이효리), 비룡(비, 정지훈)의 2020년 여름 마지막 추억 만들기 현장이 공개된다.

이날 싹쓰리는 3개월 간의 활동을 마무리하며 특별한 이별식을 갖는다. 이는 막내 비룡이 소속사에 직접 제안한 것으로, 소속사의 걱정에도 비룡은 "순탄치는 않겠죠. 그래도 마지막이니까"라며 함께 활동했던 싹쓰리 멤버들에 대한 애정을 드러냈다.

비룡은 멤버들과 함께 먹을 따뜻한 밥 한 끼와 진심을 담은 편지, 싹쓰리의 추억을 담은 타임캡슐까지 그동안 멤버들과 하고 싶었던 다양한 이벤트를 계획했다.

이날 린다G와 비룡은 각 멤버들을 위해 손편지를 준비해 모두를 깜짝 놀라게 만들었다는 후문이다. 두 사람의 편지를 본 유두래곤은 "첫 줄을 딱 읽고 울컥해서 접었다"고 해 편지 내용에 대한 궁금증을 끌어올린다.

한편 비룡과 소속사가 준비한 이별식 현장은 15일 오후 6시30분에 공개된다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr