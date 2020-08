코로나19 2차 확산 日, 신규 확진자 하루 사이 1334명 늘어

도쿄 389명으로 가장 많아



전날에도 1176명



누적 5만3937명

[아시아경제 이현주 기자] 일본에서 1000여명이 넘는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 발생했다.

NHK방송에 따르면 14일 오후 6시30분 현재 코로나19 신규 확진자 수는 1334명으로 집계됐다.

도쿄도가 389명으로 가장 많았으며 오사카 192명, 후쿠오카 125명, 가나가 와 117명, 오키나와 106명 순이었다.

일본의 누적 감염자 수는 5만3937명이다. 도쿄가 1만7069명으로 가장 많고 오사카(6547명), 가나가와현(3637명), 아이치현(3593명) 순이다.

전날도 1176명이 코로나19에 감염된 것으로 나타났다. 10~12일 동안 1000명 미만에 머물다 나흘 만에 다시 1000명대를 넘어섰다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr