한샘 키친&바스 전문관 롯데마트 광교점 15일 오픈

키친 & 바스 15번째 전문매장…매장 최초 비대면 상담시스템 '스마트 키오스크' 도입

[아시아경제 김종화 기자]종합 홈 인테리어 전문기업 한샘은 상생과 비대면 방식을 접목한 '한샘 키친&바스 전문관 롯데마트 광교점'을 15일 오픈한다. 이번 매장은 복합쇼핑몰(아브뉴프랑)내 롯데마트 지하 1층, 200평(약 660㎡) 규모로 마련되는 주방 및 욕실 전문매장이다.

한샘 키친&바스 전문관 롯데마트 광교점은 상생형 대형매장으로 6~7곳 가량의 '한샘 키친&바스' 대리점이 입점할 예정이다. 상생형 대형매장은 주요 상권에 대규모 매장을 마련하기 어려운 대리점들의 사정을 감안해 본사가 매장을 임대하고 제품 전시장을 만들어 여러 대리점주가 입점해 영업할 수 있도록 지원하는 형태다.

부엌이나 욕실 등 제품들을 대리점별로 전시하려면 대규모 매장을 임대해 공간별 제품을 구축해야 하는 만큼 대리점주들의 비용 부담이 크다. 한샘의 상생형 대형매장은 하나의 공간을 여러 대리점이 공유하는 형태로 직접 공간을 보고 만져볼 수 있어 대리점들의 고객 유치에 도움을 준다.

이번 매장에 입점하는 한샘 키친 & 바스 베스타 대리점의 박규호 대표는 "매장 규모가 커서 전시 모델이 많아 고객들에게 다양한 공간을 보여드릴 수 있을 것"이라며 "본사의 이 같은 상생 정책은 우리와 같은 자영업자들이 영업을 하는데 많은 도움이 된다"고 소감을 밝혔다.

이번 매장에서 만나볼 수 있는 공간 모델은 프리미엄 키친 브랜드인 키친바흐의 '바흐 그레이'와 욕실 패키지인 '뉴트럴 브라운' 등 23개 제품이다. 바흐 그레이는 아일랜드 카운터와 장식 수납공간 등으로 구성된 오픈바형 키친으로 키친바흐만의 고급스러움과 편리함을 모두 갖췄다. 뉴트럴 브라운은 내추럴한 컬러와 우드의 조화로 편안한 느낌을 주며 욕실 수납 공간의 효율도 높인 제품이다.

이번 매장에는 '스마트 키오스크(Smart Service Kiosk)'가 최초로 도입됐다. 코로나19로 대면상담에 불안해하는 고객들을 위한 '언택트 셀프 상담 시스템'을 통해 키친&바스 공간 전문가인 'KD(Kitchen Designer)'를 대신해 다양한 정보들을 제공받을 수 있다.

한샘 관계자는 "한샘 키친 & 바스 전문관 롯데마트 광교점은 광교 상권 최대 전시 규모로 인근 주민들의 인테리어 고민을 덜어 줄 것"이라며 "다양한 부엌과 욕실 상품들을 실제로 보고 내 집에 시공될 공간을 체험해볼 수 있을 것"이라고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr