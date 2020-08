전북도교육청, 새만금 세계잼버리 홍보 ‘시동’

잼버리 국가대표, 홍보와 대원 역량 강화

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북도교육청의 제1기 잼버리 국가대표가 ‘2023 새만금 세계스카우트잼버리’ 홍보 활동에 나선다.

15일 도교육청에 따르면 전주 한옥마을 일원에서 잼버리 국가대표가 ‘천년의 숨결을 따라 스카우트에 빠지다’를 주제로 새만금 세계스카우트잼버리 관련 지역 홍보를 실시한다.

잼버리 국가대표는 ‘2023 새만금 세계스카우트잼버리’ 성공 개최를 위해 전북도교육청에서 선발한 홍보대사로 초등 6학년부터 고3까지 총 72명으로 구성됐다.

이번 홍보활동은 지역사회의 중심지인 전주 한옥마을에서 스카우트 활동을 통해 잼버리대회를 홍보하고 대원으로서의 자긍심을 키우기 위해 마련됐다.

아울러 우리 지역 탐사를 통해 애향심을 고취하고 추적과 기호를 바탕으로 한 미션 해결 체험으로 스카우트 대원의 역량을 강화키 위함이다.

홍보활동은 코로나19 방역지침을 준수해 8~12명이 한 팀을 이뤄 8개 보/반으로 운영되며, 사회적 거리 유지를 위해 경기전, 오목대, 한벽당 등지에서 팀별로 집결해 진행한다.

또한, 주제에 맞는 사진촬영, 판소리배우기, 전통 보물찾기, 원어민 길안내, 활쏘기, 전통놀이, 잼버리 주제로 시쓰기, 사물놀이 배우기 등 다양한 체험활동이 이뤄질 예정이다.

도교육청 관계자는 “잼버리 국가대표는 세계스카우트대회 홍보대사로 활동하면서 잼버리 관심도를 높여 나갈 것이다”며 “다양한 국제교류활동 참여와 스카우트 활동 중심 프로그램 체험으로 대원으로서의 역량을 강화해 나가겠다”고 말했다.

한편, 도교육청은 지난달 8일 잼버리 국가대표 출범식을 가지고 잼버리 대회의 성공 개최를 위해 본격적인 활동에 나섰으며, 연차적으로 모집 인원을 늘려나갈 계획이다.

호남취재본부 홍재희 기자 obliviate@asiae.co.kr