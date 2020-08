동국제강 2Q 영업익 998억원…컬러강판 초격차로 전년比 26%↑

[아시아경제 김혜원 기자] 동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 6,450 전일대비 70 등락률 +1.10% 거래량 708,322 전일가 6,380 2020.08.14 15:30 장마감 close 은 지난 2분기 연결 재무제표 기준 영업이익이 998억원으로 전년 동기(792억원) 대비 26.1% 증가했다고 14일 공시했다.

매출은 12.9% 감소한 1조3019억원을 기록했으며 당기순이익은 전년 동기(206억원) 대비 201.8% 증가한 622억원으로 흑자 전환했다.

올해 상반기(1~6월) 누적 기준 매출은 전년 동기(2조8698억원) 대비 11.8% 감소한 2조5303억원을, 영업이익은 22.3% 증가한 1560억원을 각각 기록했다. 당기순손실은 586억원으로 적자로 돌아섰다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 따른 철강 수요 부진으로 매출은 줄었지만, 원가 절감 노력과 고부가가치 제품 판매 확대로 수익성 방어에는 성공했다는 분석이다.

동국제강 측은 "탄력적 조업이 가능한 전기로 사업의 장점을 최대한 살려 봉형강 사업의 수익성을 방어하는 데 성공했다"면서 "차별화된 고급 컬러강판과 내진용 강재 등 고부가가치 철강 제품으로 시장을 선도한 점도 주효했다"고 설명했다.

이어 하반기에도 차별화된 고급 컬러강판 투자를 지속하고 컬러강판 가공 및 시공 서비스까지 사업을 고도화해 시장을 선도하겠다고 밝혔다. 봉형강 등을 만드는 전기로 제강 사업은 수익성 중심으로 경영을 강화하면서 친환경 사업으로의 지속 가능성을 높인다는 전략이다.

