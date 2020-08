유진기업, 2분기 영업이익 26.1% 증가

주요 자회사 실적개선 및 판관비 감소로 영업이익 증가

[아시아경제 김종화 기자]유진기업은 14일 연결기준 2분기 매출액 3757억원과 영업이익 481억원, 순이익은 339억원을 기록했다고 밝혔다.

영업이익과 순이익은 지난해 대비 26.1%와 29.3% 증가하며 양호한 실적을 거뒀다. 회사측은 주요 자회사 실적 개선과 강도 높은 비용절감을 통한 판매비와 관리비 절감으로 수익성이 개선되었다고 밝혔다. 반면 매출은 코로나19에 따른 건설경기 침체로 5.6% 감소했다.

유진기업 관계자는 "코로나19로 어려운 상황에도 주요 계열사들의 실적 선방으로 영업이익이 증가했다"며 "건설·부동산 경기 침체가 지속되는 등 하반기에도 어려움이 예상되는 만큼 수익성을 개선하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

한편, 개별기준 매출액은 2063억원으로 전년 대비 10.7% 감소했지만, 영업이익은 186억원을 기록하며 22.1% 증가했다.

