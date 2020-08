부산 기장군, 코로나19 강경대응 체계 재가동

재유행 대비 사‘회적 거리두기’ 준한 방역체계로

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 기장군이 코로나19에 대해 또 한 번 강경대응 카드를 꺼내 들었다. 사회적 거리두기에 준하는 방역체계를 재가동하기로 한 것이다.

코로나19 확진자가 14일 전국적으로 100명을 넘어서는 등 상황이 심상치 않게 돌아가자 방역당국도 사회적 거리두기를 1단계에서 2단계로 상향 조정하는 논의에 착수한 것으로 알려졌다.

기장군은 코로나19가 장기화되고 신규 확진자가 급증함에 따라 이날 오전 군수와 실·국·과장, 5개 읍·면장 등이 참석한 가운데 긴급점검 회의를 가졌다.

군수 주재로 열린 이 날 회의에서 지역 내 감염 예방을 위해 기장군 소관시설 전반에 대한 방역수칙 준수여부 등에 대한 점검과 대책이 논의됐다.

오 군수는 “우리는 코로나19 백신도 없는 무방비 상태다. 우리가 할 수 있는 일은 철저한 방역과 마스크 착용, 손소독제 사용의 생활화뿐이다”고 말했다.

그는 “주민들이 이용하는 모든 시설과 장소 곳곳마다 빠짐없이 손소독제를 비치하고, 발열 체크와 마스크 착용 등을 철저히 해 지역사회 감염이 전혀 없는 기장에서 단 한 명의 감염자도 발생하지 않도록 경계를 늦추지 말 것”을 강조했다.

기장군은 고강도 사회적 거리두기 매뉴얼에 준해서 방역시스템을 가동하고 행동수칙을 강화하기로 했다.

또한 실내 감염 파급력이 큰 어린이집과 유치원, 초·중·고교 실내방역을 적극적으로 지원키로 했다.

또한 실외체육시설의 운동기구, 공원의 놀이시설과 벤치, 등산로의 쉼터와 정자, 버스정류장 등 주민들의 일상생활과 밀접한 곳에 중점적으로 손소독제를 추가로 비치한다.

특히 휴가철과 연휴를 맞아 일광·임랑해수욕장 방문객이 급증할 것으로 예상됨에 따라 코로나19 예방 홍보를 집중적으로 시행한다.

경찰과 연계해 마스크 착용과 야간 2인 이상 음주·취식 행위 금지에 대해 일깨우고, 필요하면 행정명령 미이행자에 대해 고발하는 등 강력하게 조치할 계획이다.

오 군수는 14일부터 코로나19 확산세가 잠잠해질 때까지 담당국장과 부서장과 함께 부서별 소관시설물과 사업장 등을 직접 현장 방문해 방역수칙 준수여부를 점검할 계획이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr