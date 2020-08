롯데리아, "'코로나19' 확진 8개 지점 방역 완료…영업 재개"

[아시아경제 최신혜 기자] 롯데리아가 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받은 8개 지점의 순차적 영업을 시행한다고 14일 밝혔다.

롯데리아는 종각역점, 면목중앙, 군자, 소공2호, 서울역사, 숙대입구역, 건대역, 건대스타시티점 등 코로나19 확진자가 발생한 8개 지점에 대해 이날 오전 11시를 기점으로 순차적 영업을 시행한다고 밝혔다.

롯데리아에 따르면 이날 오전 10시 기준 코로나19에 감염된 롯데리아 직원은 기존에 알려진 11명이 전부다. 코로나19 감염이 발생한 회의 참석자 22명 중 11명은 음성 판정을 받았고 11명은 양성 판정을 받았다.

롯데리아는 지난 11일 종각역점 확진 이후 13일까지 8개점에 대한 질병관리본부 역학 조사가 완료됐다며 13일까지 3일간 방역 및 내부 청결 조치를 마쳤다고 했다.

영업을 재개한 지점에는 신규 대체인력을 모집했고 지자체 음성 판정 후 일상 생활 가능한 직원들 역시 확산 방지 및 예방 차원에서 2주간 휴무토록 했다. 이밖에 음성 판정 직원 근무 매장은 자체 방역 조치를 완료 후 정상 영업에 들어갔다.

