카카오메이커스, 광복 75주년 독립운동가 후손에 1억 기부

한국해비타트 '희망의 집 고치기' 봉사활동 참여

[아시아경제 이진규 기자] 카카오커머스는 주문생산형 플랫폼 카카오메이커스가 광복 75주년을 맞아 1억여 원을 한국해비타트의 '독립운동가 후손 주거 개선 프로젝트'에 기부했다고 14일 밝혔다.

해당 기부금은 독립유공자 후손의 거주지 3~4채의 주거환경 개선을 위해 사용될 예정이다.

기부에 앞서 카카오메이커스 임직원들은 지난 12일 충북 청주시의 한국해비타트 '희망의 집 고치기' 현장을 찾아 봉사활동에 참여했다.

카카오커머스가 운영 중인 카카오메이커스는 소비자 개인의 취향을 반영한 제품들을 발굴해 공동주문 외에도 상시주문 서비스를 제공하고 있다. 홍은택 카카오커머스 대표는 "독립운동가 후손들이 안락한 보금자리에서 자부심을 갖고 평온한 삶을 영위할 수 있길 바란다"며 "의미 있는 소비를 통해 많은 이들에게 행복을 줄 수 있는 기획을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.

이진규 기자 jkme@asiae.co.kr