카카오페이지, 제작사 '크로스픽쳐스' 인수…글로벌 슈퍼 IP 키운다

[아시아경제 부애리 기자] 카카오페이지가 제작사 '크로스픽쳐스'를 인수했다고 14일 밝혔다.

카카오페이지는 58억8000만원의 자금을 투입해 크로스픽쳐스의 지분 49%를 확보했다.

'크로스픽쳐스'는 2003년 미국 법인 설립을 시작으로 국내에서는 드라마 '마음의 소리', '치즈인더트랩' 등을 제작했다. 국내 뿐 아니라 인도,일본,중국,미국을 무대로 약 50여개의 콘텐츠 프로젝트를 진행하는 등 해외에서도 활발한 제작 활동을 펼치고 있다.

이번 인수를 통해 카카오페이지와 크로스픽쳐스는 글로벌향 '슈퍼 지식재산권(IP)'을 함께 만들어 갈 예정이다. 카카오페이지가 기존에 진행해왔던 '슈퍼웹툰 프로젝트'와도 차별화된 것으로, 애초 기획부터 글로벌 시장을 겨냥한 영상 제작을 크로스픽쳐스와 함께 할 계획이다.

카카오페이지의 경쟁력 있는 수많은 원작 IP와 크로스픽쳐스의 글로벌 제작 노하우가 합쳐진 '글로벌 슈퍼 IP 프로젝트'들을 지속적으로 이어갈 방침이다.

이진수 카카오페이지 대표는 "크로스픽쳐스는 글로벌 제작 역량을 갖춘 중요한 파트너"라면서 "크로스픽쳐스와 함께 카카오페이지는 글로벌을 사로잡을 '슈퍼IP'를 만들어 나갈 것"이라고 밝혔다.

김현우 크로스픽쳐스 대표는 "그동안 해외에서 활동하며 글로벌 제작을 표방해왔기 때문에 카카오페이지가 보유한 슈퍼 IP를 글로벌에 진출시키는데 크로스픽쳐스가 의미 있는 역할을 할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

