[아시아경제 조현의 기자] SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 186,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 186,000 2020.08.14 08:53 장시작전(20분지연) close 은 올해 2분기 연결기준 매출액이 21억원, 영업손실액은 578억원을 기록했다고 14일 공시했다.

전분기 대비 매출액은 47.4% 감소한 반면 영업손실은 판매관리비 감소 등으로 11.2% 개선됐다.

SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 186,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 186,000 2020.08.14 08:53 장시작전(20분지연) close 은 지난해에는 출시된 제품이 없었던 상황이어서 직전 분기와 비교했다고 설명했다. 지난해 동기와 비교하면 올해 2분기 매출액은 68.3% 감소했고, 영업이익은 적자 전환한 상태다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr