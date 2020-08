경기도, 집단휴진 따른 진료기관 홈페이지 통해 안내

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 의과대학 정원 증원 등 정부 보건의료 현안 반대를 이유로 대한의사협회가 14일 집단 휴진을 선언함에 따라 도 홈페이지(www.gg.go.kr)를 통해 진료가 가능한 의료기관을 안내한다.

경기도는 이날 도민들의 병원 이용에 차질이 없도록 파업에 동참하지 않거나, 진료가 가능한 의료기관을 도 홈페이지를 통해 안내한다고 밝혔다.

진료기관 정보는 도 홈페이지 별도 안내창에서 확인할 수 있다. 국가 응급의료포털(www.e-gen.or.kr)을 통해서도 확인 가능하다.

도는 이 외에도 보건복지부 콜센터 129나 119 구급상황관리센터, 건강보험공단(1577-1000), 건강보험심사평가원(1644-2000) 콜센터, 응급의료정보제공 스마트폰 어플리케이션을 통해 안내하고 있다고 덧붙였다.

도는 앞서 지난 12일부터 의료공백 최소화를 위해 비상진료대책상황실을 설치ㆍ운영하고 있다. 이를 통해 시ㆍ군별 보건소 근무상황, 파업기간 동안 비상진료기관 운영여부를 수시로 점검 중이다.

또 도내 병원급 이상 의료기관 352곳에 대해 평일진료 시간 확대와 주말ㆍ공휴일 진료 등을 요청했다. 이들 기관은 모두 정상 진료를 하는 것으로 도는 보고 있다.

도는 아울러 91개 응급의료기관과 응급의료시설, 종합병원 응급실 등도 24시간 응급환자 진료가 가능하도록 비상진료체계를 구축하고 있다.

특히 수원, 의정부, 파주, 이천, 안성, 포천 등 경기도의료원 산하 6개 병원과 성남시의료원은 의료진 집단휴진 기간에도 외래진료와 응급실 24시간 진료를 실시한다.

도 관계자는 "신속한 정보 전달과 비상진료체계 유지로 도민들의 의료기관 이용에 불편함이 없도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

