[아시아경제 박지환 기자] 국내 주식형펀드 시장에서 6거래일 연속 순유출이 발생하며 이 기간 총 4650억원이 빠져나갔다.

14일 금융투자협회에 따르면 지난 12일 기준 상장지수펀드(ETF)를 제외한 국내 주식형펀드 시장에서는 567억원이 순유출됐다. 이날까지 6거래일 연속 순유출이 이어지며 4650억원이 빠져나갔다. 반면 이날 해외 채권형펀드 시장에서는 213억원이 순유입됐다.

같은 날 국내 채권형펀드 시장에서는 1081억원이 순유입됐다. 해외 주식형펀드 시장 역시 10억원이 순유입됐다.

지난 12일 기준 수시 입출금식 상품인 머니마켓펀드(MMF)에는 1조4627억원이 순유입됐다. MMF설정액은 149조7586억원, 순자산총액은 150조6699억원으로 집계됐다.

