[아시아경제 차민영 기자] 롯데그룹은 전영민 롯데인재개발원장을 롯데액셀러레이터 대표이사 전무에 내정했다고 13일 밝혔다.

1967년생인 전영민 신임 대표는 1992년부터 2013년까지 롯데정책본부 인사팀에서 근무했으며 2013~2016년 롯데인재개발원 인재경영연구소장을 지냈다. 2016년~2019년에는 롯데인재개발원 부원장으로 근무했고, 2019년부터 롯데인재개발원장을 역임해왔다.

▶1967년생 ▶고려대 철학과 학사 ▶고려대 인사조직학 석사 ▶경희대 경영학 박사 ▶1992~2013년 롯데정책본부 인사팀 ▶2013~2016년 롯데인재개발원 인재경영연구소장 ▶2016~2019 롯데인재개발원 부원장 ▶2019년~現 롯데인재개발원장

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr