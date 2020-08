㈜한화, 코로나19 여파에도 2분기 영업익 37.9% ↑

[아시아경제 황윤주 기자] ㈜ 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 25,900 전일대비 250 등락률 -0.96% 거래량 747,653 전일가 26,150 2020.08.13 15:16 장중(20분지연) close 는 올해 2분기 연결 기준 영업이익이 5013억원으로 전년 동기 대비 37.9% 증가했다고 13일 공시했다. 같은 기간 매출액은 11조41억원으로 14% 줄었고, 당기순이익은 3507억원으로 82.5% 늘었다.

영업이익은 자체사업 및 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 25,900 전일대비 250 등락률 -0.96% 거래량 747,653 전일가 26,150 2020.08.13 15:16 장중(20분지연) close 솔루션, 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 25,900 전일대비 250 등락률 -0.96% 거래량 747,653 전일가 26,150 2020.08.13 15:16 장중(20분지연) close 생명 등 주요 자회사 실적 개선에 힘입어 시장 전망치보다 50% 이상 증가했다. 당기순이익도 82.5%(1585억원) 증가했다.

㈜ 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 25,900 전일대비 250 등락률 -0.96% 거래량 747,653 전일가 26,150 2020.08.13 15:16 장중(20분지연) close 자체사업의 경우 방산부문 정상화에 힘입어 영업이익이 21.6% 증가했다. 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 25,900 전일대비 250 등락률 -0.96% 거래량 747,653 전일가 26,150 2020.08.13 15:16 장중(20분지연) close 솔루션은 원재료 가격 하락에 따른 케미칼 부문의 수익성 개선으로 전년대비 영업이익과 당기순이익이 모두 증가했다. 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 25,900 전일대비 250 등락률 -0.96% 거래량 747,653 전일가 26,150 2020.08.13 15:16 장중(20분지연) close 생명도 손해율 하락에 따른 수익 개선, 증시 상승에 따른 변액보증 준비금 환입에 힘입어 양호한 실적을 시현했다.

하반기에도 계속되는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파에 일부 불확실성이 존재하나, 자체사업 호조, 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 25,900 전일대비 250 등락률 -0.96% 거래량 747,653 전일가 26,150 2020.08.13 15:16 장중(20분지연) close 솔루션의 태양광 부문 점진적 수요 개선, 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 25,900 전일대비 250 등락률 -0.96% 거래량 747,653 전일가 26,150 2020.08.13 15:16 장중(20분지연) close 생명의 손해율 개선, 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 25,900 전일대비 250 등락률 -0.96% 거래량 747,653 전일가 26,150 2020.08.13 15:16 장중(20분지연) close 에어로스페이스 방산 부문 매출 증대 등으로 전년대비 실적이 개선될 것으로 전망된다. 또한 ㈜ 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 25,900 전일대비 250 등락률 -0.96% 거래량 747,653 전일가 26,150 2020.08.13 15:16 장중(20분지연) close 는 4차산업 및 그린뉴딜 관련 자체사업 확대와 계열사의 신사업 진출을 통해 중장기 성장동력을 확보해나갈 계획이다.

한편, ㈜ 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 25,900 전일대비 250 등락률 -0.96% 거래량 747,653 전일가 26,150 2020.08.13 15:16 장중(20분지연) close 는 지속성장 및 미래가치 확보를 위해 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 25,900 전일대비 250 등락률 -0.96% 거래량 747,653 전일가 26,150 2020.08.13 15:16 장중(20분지연) close 정밀기계로부터 협동로봇사업*을 양수한다고 발표했다. 이를 통해 향후 ㈜ 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 25,900 전일대비 250 등락률 -0.96% 거래량 747,653 전일가 26,150 2020.08.13 15:16 장중(20분지연) close 기계부문은 협동로봇사업의 로봇공학기술을 활용해 현재 공급하고 있는 물류센터, 이차전지, 디스플레이 관련 설비를 고도화하며 시너지를 창출해나갈 방침이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr