최재성 靑 정무수석 "야당을 진심으로 대하겠다"

청와대 신임 수석비서관 취임 인사…정만호 국민소통수석 "보도 애로 최소화되도록 지원"

[아시아경제 류정민 기자] 최재성 청와대 정무수석은 13일 오전 춘추관 취임인사에서 "야당을 진심으로 대하겠다. 소통아닌 대통을 위해 노력하겠다"고 다짐했다.

최 수석은 "대통령제 하에서 대통령이 성공하면 국민도 좋다. 대통령이 실패하면 국민이 어렵다. 문재인 대통령을 충심으로 보필하겠다. 충언을 아끼거나 게을리하지 않겠다. 국민들을 하늘 같이 생각하고 믿음을 줄 수 있는 일을 하겠다"고 강조했다.

정만호 국민소통수석은 "코로나19도 그렇고 아주 길게 이어지는 장마도 그렇고 정책적으로 부동산도 그렇고 경제도 그렇고 어려움이 겹쳐 있다"면서 "정부의 노력이 쉽고 빠르게 전달될 수 있도록 하겠다. 국민 의견을 가감없이 행정부와 청와대에 전하겠다"고 말했다.

정 수석은 "(언론인과 청와대는) 경제가 빨리 회복되고 사회가 안정돼야 한다는 지향점이 같다"면서 "보도 애로점이 최소화되도록 지원하겠다"고 다짐했다.

김종호 민정수석은 "엄중한 시기에 (청와대에)왔다. 춘풍추상이라는 글귀를 많이 새기겠다. 초심을 잃지 않고 우리 스스로 추상과 같이, 개혁이 차질없이 완성되도록 대통령을 보좌하겠다"고 밝혔다.

김제남 시민사회수석은 "시민사회의 여러 개혁과제, 요구하는 내용을 잘 경청하고 개혁과제 해결에 나서겠다"면서 "청년들이 낙심하고 힘들어한다. 청년이 국정에 주도적으로 참여하고 역할을 하도록 정책을 강화하고 소통과 협력으로 든든하게 뒷받침하겠다"고 말했다.

윤창렬 사회수석은 "3년 가까이 총리실 사회조정 업무를 맡았다. 청와대에서 다시 맡았다. 살펴보면 쉬운 게 하나도 없다. 이해당사자가 많고 정책마다 역사성이 있어 다루기 쉽지 않다"면서 "국민 삶의 질을 향상하고, 국민 불평등을 해소하고 정책을 보완하고 대통령을 잘 보좌하겠다"고 말했다.

