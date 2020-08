관광공사, 카자흐스탄에 코로나19 방역물품 지원

[아시아경제 김흥순 기자] 한국관광공사는 카자흐스탄의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 조기극복을 위해 카자흐스탄 보건부 산하 국립검사센터에 약 3000만원 상당의 의료용 방역복 1000벌을 무상 기증했다고 13일 밝혔다.

카자스흐탄은 현재 코로나19 확진자가 11만명까지 급증했다. 관광공사는 인도적 차원에서 외교부에 협조를 구해 방역복을 전달했다. 이는 카자흐스탄 의료시설로 전달될 예정이다.

카자흐스탄에서는 지난해 1만3424명이 의료관광 목적으로 한국을 방문했다. 의료관광 방한 국가 중 8번째로 많다. 김흥수 주알마티 대한민국 총영사는 "코로나19를 극복하기 위해서는 어느 때보다도 국가 간 협력이 중요해졌다"며 "방역 모범 국가로 전 세계의 주목을 받고 있는 한국의 의료 기술과 경험을 카자흐스탄과 공유해 협력 관계를 강화해 나가겠다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr