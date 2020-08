KT, 14일부터 갤노트20 개통 시작

오늘 론칭기념 비대면 라이브 토크쇼 개최

[아시아경제 김흥순 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 25,650 전일대비 50 등락률 +0.20% 거래량 234,712 전일가 25,600 2020.08.13 09:12 장중(20분지연) close 가 14일부터 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 59,200 전일대비 200 등락률 +0.34% 거래량 2,080,145 전일가 59,000 2020.08.13 09:12 장중(20분지연) close 갤럭시노트20 개통을 시작한다고 13일 밝혔다. 출시를 기념한 론칭행사로 '비대면 라이브 토크쇼'도 이날 오후 8시 개최한다.

KT가 공식 온라인몰 KT샵에서 사전예약을 진행한 결과 예약가입자의 35%는 '1분 주문'을 통해 갤럭시노트20을 예약했다. KT샵의 1분 주문은 기존 가입정보를 활용해 고객이 빠르고 간단하게 노트20을 주문할 수 있는 서비스다.

비대면 라이브 토크쇼는 유튜브와 아프리카TV 생중계를 통해 시청할 수 있다. 시청자 중 추첨을 통해 ▲갤럭시노트20 미스틱 레드 ▲넷플릭스 굿즈 ▲아이스 아메리카노 등 다양한 경품이 제공된다.

광화문 KT스퀘어에 위치한 '일상이상'은 KT 5G 서비스와 갤럭시노트20을 체험할 수 있는 공간으로 탈바꿈했다. 구독형 스트리밍 게임 서비스 '게임박스'를 체험할 수 있고, 셀프 사진을 찍을 피팅룸도 새롭게 선보였다.

KT는 갤럭시버즈 라이브 출시에 맞춰 '갤럭시버즈 안심' 보험상품도 선보인다. 분실·파손 시 최대 10만원까지 보장하며 월정액은 990원이다. 갤럭시버즈 안심은 KT에서 갤럭시노트20을 구매하고 '슈퍼안심' 단말보험(분실·파손)에 가입한 고객이라면 10월31일까지 누구나 가입할 수 있다.

이현석 KT Device사업본부장(전무)은 "고객의 안전을 고려해 갤럭시노트20 론칭 행사를 비대면으로 진행하고 다양한 고객과 소통할 수 있는 기회를 마련했다"며 "앞으로도 우수한 디바이스와 함께 고객의 삶에 꼭 필요한 서비스를 선보이겠다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr