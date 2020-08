위니아대우, 해외브랜드서 대우 간판 내리고 ‘위니아’로 변경

[아시아경제 이기민 기자] 위니아대우가 해외에서 대우(DAEWOO) 간판을 내리고 위니아(WINIA)로 바꿔 단다고 13일 밝혔다.

위니아는 모기업인 대유위니아그룹의 종합가전 패밀리 브랜드로 메시지와 이미지를 일관성 있게 통일해 노출할 필요가 있다고 판단했다고 위니아대우는 설명했다.

앞서 위니아대우는 지난 6월30일 포스코인터내셔널과 맺은 대우 상표의 사용권 계약이 만료됨에 따라 더 이상 해외에서 대우 상표를 사용하지 않기로 결정한 바 있다.

위니아대우는 지난해 그룹사 통합 CI (Corporate Identity) 및 BI (Brand Identity)를 변경함에 따라 위니아 브랜드로 해외 지역에서 각종 행사와 현지 마케팅을 진행했기 때문에 향후 위니아로도 충분한 경쟁력을 확보할 수 있다고 강조했다.

위니아대우는 새 해외 브랜드 론칭을 맞아 대대적인 브랜드 리뉴얼에 나선다. 해외 최대 매출을 기록하고 있는 멕시코를 비롯해 칠레 등에서는 위니아 브랜드로 광고 캠페인를 시작하면서 중남미에서 프리미엄 브랜드 이미지를 더 강화할 계획이다.

위니아대우는 해외에서는 위니아 국내에서는 클라쎄(Klasse)로 마케팅을 펼친다. 기존 클라쎄 브랜드에 대한 한국 소비자의 신뢰를 계승해 글로벌 트렌드를 반영한 제품 개발에 나선다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr