박성중 "김조원, 재혼 등 어려운 사정 있어"

[아시아경제 강주희 인턴기자] 박성중 미래통합당 의원이 12일 서울 강남에 보유한 다주택을 처분하지 않고 떠난 김조원 전 청와대 민정수석에 대해 "부인하고의 관계, 재혼도 했고 여러 가지 문제들이 있다"고 밝혔다.

박 의원은 이날 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "(김 전 수석과) 군대 동기고, 누구보다 잘 안다. 여러 가지 좀 내부적으로 어려운 상황이 있더라"며 이같이 말했다.

앞서 김종민 더불어민주당 의원도 전날(11일) KBS 1TV '사사건건'에 출연해 김 전 수석에 대해 "주택 두 채를 갖고 있다고 하는데, 여러 가지 공개가 안 되는 가정사가 있다"고 말한 바 있다.

김 의원은 김 전 수석에 대한 비판과 관련해서는 "공직자이기 때문에 어쩔 수 없이 오해를 받아도 그냥 참고 넘어가는 건데, 지금 그만둔 사람에게까지 저렇게 이야기하는 건 정말 잘못된 것"이라고 지적했다.

서울 강남구 도곡동과 송파구 잠실동에 아파트를 보유한 김 전 수석은 '1주택을 제외하고 처분하라'는 청와대 지침에 따라 잠실 아파트를 매각하기로 했으나, 이후 시세보다 2억여 원 비싸게 매물을 내놨다는 사실이 알려져 '매각할 의지가 없었던 것 아니냐'는 비판을 받았다.

김 전 수석은 지난 7일 청와대 참모진 5명과 함께 사의를 표명한 이후 청와대를 떠났다.

