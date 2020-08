[골프토픽] KGㆍ이데일리오픈 취소 '4개 대회 연속 코로나19 발목'

[아시아경제 노우래 기자] ○…한국여자프로골프(KLPGA)투어 KGㆍ이데일리레이디스오픈이 취소됐다.

KLPGA투어는 12일 "타이틀 스폰서인 KG그룹, 이데일리와 논의를 거듭한 결과 스폰서의 사정에 따라 올해 대회를 취소하고 내년에 열기로 했다"고 발표했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산을 우려한 조치다. 이 대회는 다음달 4일부터 사흘 동안 경기도 용인 써닝포인트골프장에서 예정돼 있었다. 이로써 KLPGA투어는 4개 대회가 연속 취소돼 1개월 동안 '강제 방학'에 돌입하게 됐다.

앞서 하이원리조트여자오픈(8월20~23일), 메이저 한화클래식(8월27∼30일), 올포유-레노마챔피언십(9월10~13일)이 '코로나19'로 인해 일찌감치 취소를 결정했다. KLPGA투어는 오는 14일부터 사흘 간 경기도 포천 대유몽베르골프장에서 대유위니아 MBN여자오픈을 펼친다. 다음 대회는 4주 후인 9월18일 경기도 광주 뉴서울골프장에서 벌어지는 OK저축은행 박세리인비테이셔널이다.

