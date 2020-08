[아시아경제 오현길 기자] DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 49,450 전일대비 750 등락률 +1.54% 거래량 261,049 전일가 48,700 2020.08.12 15:30 장마감 close 은 상반기 당기순이익이 3494억원으로 전년 동기 대비 69.4% 증가했다고 12일 밝혔다.

같은 기간 매출액은 6조9039억원으로 8.1%, 영업이익은 4684억원으로 71.1% 신장했다.

2분기 매출액과 영업이익은 3조5366억원, 2898억원으로 전년 동기 대비 각각 8.9%, 100.1% 늘었다.

순이익은 2118억원으로 지난해 같은 기간보다 97.9% 증가했다.

DB손보는 상반기 보험영업손실이 2301억원으로 전년 동기 보다 938억원 개선됐고, 투자영업이익은 지난해 5977억원에서 6986억원으로 16.9% 증가했다고 설명했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr